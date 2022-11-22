 НБА. 37 очков Адетокумбо помогли Милуоки переиграть Портленд, Нью-Орлеан громит Голден Стэйт ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. 37 очков Адетокумбо помогли Милуоки переиграть Портленд, Нью-Орлеан громит Голден Стэйт
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. 37 очков Адетокумбо помогли Милуоки переиграть Портленд, Нью-Орлеан громит Голден Стэйт

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей НБА

НБА. 37 очков Адетокумбо помогли Милуоки переиграть Портленд, Нью-Орлеан громит Голден Стэйт

Новина українською

22 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.

"Индиана Пэйсерс" – "Орландо Мэджик" – 123:102
"Кливленд Кавальерс" – "Атланта Хоукс" – 114:102
"Оклахома-Сити Тандер" – "Нью-Йорк Никс" – 119:129
"Чикаго Буллз" – "Бостон Селтикс" – 121:107
"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 128:83
"Миннесота Тимбервулвз" – "Майами Хит" – 105:101
"Милуоки Бакс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 119:111
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Юта Джаз" – 121:114

В одном одном из матчей Милуоки принимал "Портленд Трэйл Блэйзерс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:111. Самым результативным игроком "Милуоки" стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 37 очков, сделавший семь подборов и шесть передач.

Отметим, что "Голден Стэйт" сегодня сыграл без Стефена Карри и Клэя Томпсона. Самым результативным игроком у "Нью-Орлеана" в этом матче стал американский защитник Брэндон Ингрэм, набравший 34 очка, сделавший шесть подборов и три передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефен Карри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде