НБА. 37 очков Адетокумбо помогли Милуоки переиграть Портленд, Нью-Орлеан громит Голден Стэйт

22 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.

"Индиана Пэйсерс" – "Орландо Мэджик" – 123:102

"Кливленд Кавальерс" – "Атланта Хоукс" – 114:102

"Оклахома-Сити Тандер" – "Нью-Йорк Никс" – 119:129

"Чикаго Буллз" – "Бостон Селтикс" – 121:107

"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 128:83

"Миннесота Тимбервулвз" – "Майами Хит" – 105:101

"Милуоки Бакс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 119:111

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Юта Джаз" – 121:114

В одном одном из матчей Милуоки принимал "Портленд Трэйл Блэйзерс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:111. Самым результативным игроком "Милуоки" стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 37 очков, сделавший семь подборов и шесть передач.

Отметим, что "Голден Стэйт" сегодня сыграл без Стефена Карри и Клэя Томпсона. Самым результативным игроком у "Нью-Орлеана" в этом матче стал американский защитник Брэндон Ингрэм, набравший 34 очка, сделавший шесть подборов и три передачи.