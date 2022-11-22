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НБА. 37 очков Адетокумбо помогли Милуоки переиграть Портленд, Нью-Орлеан громит Голден Стэйт
Результаты матчей НБА
22 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.
"Индиана Пэйсерс" – "Орландо Мэджик" – 123:102
"Кливленд Кавальерс" – "Атланта Хоукс" – 114:102
"Оклахома-Сити Тандер" – "Нью-Йорк Никс" – 119:129
"Чикаго Буллз" – "Бостон Селтикс" – 121:107
"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 128:83
"Миннесота Тимбервулвз" – "Майами Хит" – 105:101
"Милуоки Бакс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 119:111
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Юта Джаз" – 121:114
В одном одном из матчей Милуоки принимал "Портленд Трэйл Блэйзерс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:111. Самым результативным игроком "Милуоки" стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 37 очков, сделавший семь подборов и шесть передач.
Отметим, что "Голден Стэйт" сегодня сыграл без Стефена Карри и Клэя Томпсона. Самым результативным игроком у "Нью-Орлеана" в этом матче стал американский защитник Брэндон Ингрэм, набравший 34 очка, сделавший шесть подборов и три передачи.
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