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Прометей - Цедевита Олимпия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая трансляция матча Кубка Европы
https://fbu.ua/news/ ФБУ
22 ноября, БК "Прометей" сыграет выездной поединок против словенской команды БК "Цедевита Олимпия" в рамках 7DAYS EuroCup.
Кубок Европы. Начало в 21:00
Прометей - Цедевита Олимпия
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