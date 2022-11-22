 Прометей - Цедевита Олимпия: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 22.11.2022 ⋇ Смотреть баскетбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Прометей - Цедевита Олимпия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прометей - Цедевита Олимпия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Баскетбол
(1 голосов)

Прямая трансляция матча Кубка Европы

Прометей - Цедевита Олимпия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

https://fbu.ua/news/ ФБУ

Новина українською

22 ноября, БК "Прометей" сыграет выездной поединок против словенской команды БК "Цедевита Олимпия" в рамках 7DAYS EuroCup.

Кубок Европы. Начало в 21:00

Прометей - Цедевита Олимпия

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Прометей (Камянское)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде