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Леброн Джеймс пропустит матч Лейкерс - Финикс
Игрок не восстановился от травмы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс не примет участия в матче регулярного чемпионата НБА с "Финикс Санз", который состоится в ночь на 23 ноября мск. Об этом сообщил в своих социальных сетях журналист Дэйв Макменамин. Таким образом, Леброн пропустит пятую игру к ряду.
Напомним, у Джеймса диагностировали растяжение левой приводящей мышцы бедра после матча с "Лос-Анджелес Клипперс". При этом форварду "Лейкерс" удалось избежать разрыва в паховой области.
В этом сезоне НБА Леброн Джеймс принял участие в десяти матчах, в которых в среднем набирал 24,9 очка, совершал 8,7 подбора, отдавал 6,9 передачи и совершал 1,1 перехвата.
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