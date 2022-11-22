Прометей добыл тяжелую победу над Цедевита Олимпия в Еврокубке

22 ноября "Прометей" провел выездной поединок против словенской команды "Цедевита Олимпия" в рамках 7DAYS EuroCup.

Старт матча лучше провели хозяева, но уже во второй четверти украинская команда смогла реабилитироваться и выиграть четверть. На большой перерыв клубы ушли при счете 39:40 в пользу "Прометея".

На третью десятиминутку обе команды вышли с боевым настроем и провели очень равную четверть - 25:26.

Интрига не исчезала и болельщики с нетерпением ждали развязки матча, которая состоялась лишь в заключительном отрезке матча. Ни одна из команд не хотела уступать, но за счёт индивидуального мастерства игроков "Прометея" украинский клуб удержал преимущество.

Цедевита Олимпия - Прометей 24:18, 15:22, 25:26, 25:28