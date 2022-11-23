Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. 37 очков и 21 подбор Дэвиса не помогли Лейкерс одолеть Финикс, дабл-дабл Николы Йокича не помог Денверу обыграть Детройт
Результаты матчей
Фото: Fox Trending
23 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.
"Филадельфия Сиксерс" – "Бруклин Нетс" – 115:106
"Мемфис Гриззлиз" – "Сакраменто Кингз" – 109:113
"Денвер Наггетс" – "Детройт Пистонс" – 108:110
"Финикс Санз" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 115:105
В одном из матчей "Финикс Санз" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 115:105. Самым результативным игроком у "Финикса" стал американец Микал Бриджес, набравший 25 очков, шесть подборов и три передачи.
Самым результативным игроком у "Денвера" стал сербский центровой Никола Йокич, набравший 31 очко, девять подборов и 10 передач.
В "Филадельфии" лучшим стал американец Тобиас Харрис, набравший 24 очка, шесть подборов и три передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Де'Энтони Мелтон, который набрал 22 очка, четыре подбора и столько же передач.
Популярное сейчас
- Ход Роналду, феерия англичан, провал Аргентины и ставка с риском на Францию. Аудиомундиаль
- Мбаппе сравнялся по голам на ЧМ с Зиданом и Платини
- Франция - Австралия 4:1. У чемпионов мира есть характер
- Энтони Дэвис повторил достижение Шакила О'Нила и Элджина Бэйлора
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО