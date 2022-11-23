 НБА. 37 очков и 21 подбор Дэвиса не помогли Лейкерс одолеть Финикс, дабл-дабл Николы Йокича не помог Денверу обыграть Детройт ᐉ UA-Футбол
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НБА. 37 очков и 21 подбор Дэвиса не помогли Лейкерс одолеть Финикс, дабл-дабл Николы Йокича не помог Денверу обыграть Детройт

Баскетбол
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Результаты матчей

НБА. 37 очков и 21 подбор Дэвиса не помогли Лейкерс одолеть Финикс, дабл-дабл Николы Йокича не помог Денверу обыграть Детройт

Фото: Fox Trending

Новина українською

23 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.

"Филадельфия Сиксерс" – "Бруклин Нетс" – 115:106
"Мемфис Гриззлиз" – "Сакраменто Кингз" – 109:113
"Денвер Наггетс" – "Детройт Пистонс" – 108:110
"Финикс Санз" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 115:105

В одном из матчей "Финикс Санз" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 115:105. Самым результативным игроком у "Финикса" стал американец Микал Бриджес, набравший 25 очков, шесть подборов и три передачи.

Самым результативным игроком у "Денвера" стал сербский центровой Никола Йокич, набравший 31 очко, девять подборов и 10 передач.

В "Филадельфии" лучшим стал американец Тобиас Харрис, набравший 24 очка, шесть подборов и три передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Де'Энтони Мелтон, который набрал 22 очка, четыре подбора и столько же передач.

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В статье: НБА
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