Сборная Австралии по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса – 2022. Для команды это третий выход в полуфинал за последние шесть выступлений.

В четвертьфинальном матче австралийцы со счётом 2:0 обыграли команду Нидерландов.

В первом поединке 84-я ракетка мира Джордан Томпсон одержал волевую победу над Таллоном Грикспором.

Джордан Томпсон - Таллоном Грикспор 4:6, 7:5, 6:3