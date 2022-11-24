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НБА. Даллас уступил Бостону, несмотря на 42 очка Дончича, Голден Стэйт обыграл Клипперс
Результаты матчей
24 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 12 матчей.
"Шарлотт Хорнетс" – "Филадельфия Сиксерс" – 107:101
"Кливленд Кавальерс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 114:96
"Индиана Пэйсерс" – "Миннесота Тимбервулвз" – 101:115
"Атланта Хоукс" – "Сакраменто Кингз" – 115:106
"Бостон Селтикс" – "Даллас Маверикс" – 125:112
"Майами Хит" – "Вашингтон Уизардс" – 113:105
"Торонто Рэпторс" – "Бруклин Нетс" – 98:112
"Милуоки Бакс" – "Чикаго Буллз" – 113:118
"Оклахома-Сити Тандер" – "Денвер Наггетс" – 126:131 ОТ
"Сан-Антонио Спёрс" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 110:129
"Юта Джаз" – "Детройт Пистонс" – 116:125
"Голден Стэйт Уорриорз" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 124:107
В одном из самых результативных матчей "Бостон Селтикс" принимал "Даллас Маверикс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:112.
Самым результативным в составе победителей стал форвард Джейсон Тейтум, который заработал 37 очков, сделал 13 подборов и пять передач.
В паралельном матче "Милуоки Бакс" принимал "Чикаго Буллз". Встреча закончилась победой гостей со счётом 118:113.
Самым результативным игроком у "Бакс" стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 36 очков, сделавший 11 подборов и семь передач.
Стоит отметить и Голден Стейт Уорриорз, сумевший реабилитироваться за поражение и обыгравший "Лос-Анджелес Клипперс".
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