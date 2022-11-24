 Будивельник разгромил Политехнику-Галичину ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Будивельник разгромил Политехнику-Галичину
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будивельник разгромил Политехнику-Галичину

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева поувереннее выглядели в этом матче

Будивельник разгромил Политехнику-Галичину

instagram.com/bc_budivelny

Новина українською

Будивельник одержал шестую победу в сезоне, одержав в матче регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch львовскую Политехнику-Галичину.

Хозяева совершили серьезный рывок в первой половине, которую выиграли с разницей в 16 очков. После большого перерыва львовяне смогли выровнять игру и в конце матча сократить отставание до 10 очков. Но киевляне контролировали этот матч и довели его до победы со счетом 80:65.

Уже завтра, 25 ноября, Будивельник сыграет против Старого Луцка, а Политехника-Галичина будет противостоять Запорожью.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Будивельник — Политехника-Галичина 80:65 (20:13, 24:15, 20:21, 16:16)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Будивельник (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде