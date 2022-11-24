Будивельник разгромил Политехнику-Галичину

Будивельник одержал шестую победу в сезоне, одержав в матче регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch львовскую Политехнику-Галичину.

Хозяева совершили серьезный рывок в первой половине, которую выиграли с разницей в 16 очков. После большого перерыва львовяне смогли выровнять игру и в конце матча сократить отставание до 10 очков. Но киевляне контролировали этот матч и довели его до победы со счетом 80:65.

Уже завтра, 25 ноября, Будивельник сыграет против Старого Луцка, а Политехника-Галичина будет противостоять Запорожью.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Будивельник — Политехника-Галичина 80:65 (20:13, 24:15, 20:21, 16:16)