Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр одержал уверенную победу над Старым Луцком
Хозяева не отдали ни единой четверти сопернику
Днепр победил Старый Луцк в матче регулярного чемпионата Суперлиги 92:79.
Уже с первых минут второй четверти Днепр создал преимущество в 9 очков. Тайм-аут Владимира Журжия помог Старому Луцку выровнять игру, почти догнать соперника, но в конце хозяева смогли не только отыграть разницу в счете, но и выиграть первую половину +7.
После большого перерыва Днепр уверенно держал преимущество на уровне 10 очков, которые ближе к концу перешли в 15. Несмотря на все попытки баскетболистов Старого Луцка, интригу к игре они вернуть не смогли.
Днепр выиграл вторую подряд игру домашнего бабла и третью в целом.
Следующий матч Днепр сыграет с Запорожьем 26 ноября, а Старый Луцк завтра, 25 ноября, будет противостоять Строителю.
Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат
Днепр, СК Шинник
"Днепр" — "Старый Луцк-Университет" 92:79 (22:18, 23:20, 24:18, 23:23)
Популярное сейчас
- ЧМ. Эмболо побил своих и принес Швейцарии победу
- Премьер Армении отказался подписывать документы на саммите ОДКБ. Террористы Путин и Лукашенко занервничали
- Шахтер завершает год вторым, Ворскла пока шестая. Таблица и результаты тура УПЛ
- Энтони Дэвис повторил достижение Шакила О'Нила и Элджина Бэйлора
- Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
Новости по теме
- 23:41 Украинские Йовичевич: Трудно было сегодня: три часа сидели без света в раздевалке и думали не о тактике, а не упадет ли бомба
- 17:55 Украинские УПЛ. Шахтер - Ворскла 3:2. Сбой в тенденции эффективности против лидеров
- 15:41 Украинские Дождались отбоя тревоги. Известно новое время начала игры Шахтер – Ворскла