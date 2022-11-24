Днепр одержал уверенную победу над Старым Луцком

Днепр победил Старый Луцк в матче регулярного чемпионата Суперлиги 92:79.

Уже с первых минут второй четверти Днепр создал преимущество в 9 очков. Тайм-аут Владимира Журжия помог Старому Луцку выровнять игру, почти догнать соперника, но в конце хозяева смогли не только отыграть разницу в счете, но и выиграть первую половину +7.

После большого перерыва Днепр уверенно держал преимущество на уровне 10 очков, которые ближе к концу перешли в 15. Несмотря на все попытки баскетболистов Старого Луцка, интригу к игре они вернуть не смогли.

Днепр выиграл вторую подряд игру домашнего бабла и третью в целом.

Следующий матч Днепр сыграет с Запорожьем 26 ноября, а Старый Луцк завтра, 25 ноября, будет противостоять Строителю.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

"Днепр" — "Старый Луцк-Университет" 92:79 (22:18, 23:20, 24:18, 23:23)