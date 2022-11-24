 Энтони Дэвис сумел повторить достижение Шакила ОНила ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Энтони Дэвис сумел повторить достижение Шакила О'Нила
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энтони Дэвис сумел повторить достижение Шакила О'Нила

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист показывает отличные результаты

Энтони Дэвис сумел повторить достижение Шакила О'Нила

Новина українською

Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис сумел повторить достижение легендарного игрока калифорнийской команды Шакила О’Нила.

После объединения НБА и АБА, которое произошло в сезоне-1976/1977, Энтони стал лишь вторым игроком "Лейкерс", которому удавалось набирать больше 30 очков и совершать более 15 подборов в четырёх матчах подряд. Шакил О’Нил установил аналогичное достижение в 1999 году.

В последней игре "Лейкерс" в регулярном чемпионате с "Финикс Санз" Энтони Дэвис набрал 37 очков, совершил 21 подбор, отдал две результативные передачи, а также сделал пять блок-шотов и пять перехватов.

В нынешнем сезоне 29-летний игрок принял участие в 15 играх, в которых в среднем за матч набирал 26,4 очка, совершал 12,6 подбора и отдавал 2,4 передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Дэвис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде