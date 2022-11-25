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Кавай Леонард и Пол Джордж могут восстановиться к декабрьским матчам
У игроков травми
Лидеры "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард и Пол Джордж могут восстановиться после травм к декабрьским матчам. Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Лоу Мюррэй.
Леонард пропустил весь прошлый сезон из-за травмы крестообразной связки. В этом сезоне Кавай сыграл несколько матчей, однако перед встречей с "Оклахома-Сити Тандер" вновь почувствовал дискомфорт и выбыл из строя. Джордж испытывает проблемы с подколенным сухожилием.
В настоящий момент "Клипперс" занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
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