Кавай Леонард и Пол Джордж могут восстановиться к декабрьским матчам

Лидеры "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард и Пол Джордж могут восстановиться после травм к декабрьским матчам. Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Лоу Мюррэй.

Леонард пропустил весь прошлый сезон из-за травмы крестообразной связки. В этом сезоне Кавай сыграл несколько матчей, однако перед встречей с "Оклахома-Сити Тандер" вновь почувствовал дискомфорт и выбыл из строя. Джордж испытывает проблемы с подколенным сухожилием.

В настоящий момент "Клипперс" занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции.