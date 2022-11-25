 Будивельник – Старый Луцк: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 25.11.2022 ⋇ Смотреть баскетбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Будивельник – Старый Луцк: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будивельник – Старый Луцк: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Баскетбол
(1 голосов)

Прямая трансляция матча Суперлиги

Будивельник – Старый Луцк: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

instagram.com/bc_budivelny

Новина українською

25 ноября лидер чемпионата столичный Будивельник сыграет против Старого Луцка. Для обеих команд это будет последняя встреча.

Будивельник ранее уверенно обыграл Запорожье и Политехнику-Галичину, а Старый Луцк сыграл в Днепре один матч, в котором уступил хозяевам.

Суперлига

Начало в 18:00

Будивельник – Старый Луцк

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Суперлига БК Будивельник (Киев) Старый Луцк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде