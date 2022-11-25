Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будивельник – Старый Луцк: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча Суперлиги
instagram.com/bc_budivelny
25 ноября лидер чемпионата столичный Будивельник сыграет против Старого Луцка. Для обеих команд это будет последняя встреча.
Будивельник ранее уверенно обыграл Запорожье и Политехнику-Галичину, а Старый Луцк сыграл в Днепре один матч, в котором уступил хозяевам.
Суперлига
Начало в 18:00
Будивельник – Старый Луцк
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Черноморец не выбирается из зоны вылета. Таблица и результаты тура УПЛ
- Стало известно, когда состоится перенесенный матч Динамо и Металлиста
- Победы Бразилии, Португалии и Швейцарии, рекорд Роналду. Главные новости за 24 ноября
- Женская сборная Украины поднялась на 12-ю строчку рейтинга ФИБА
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн