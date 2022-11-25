Будивельник – Старый Луцк: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

25 ноября лидер чемпионата столичный Будивельник сыграет против Старого Луцка. Для обеих команд это будет последняя встреча.

Будивельник ранее уверенно обыграл Запорожье и Политехнику-Галичину, а Старый Луцк сыграл в Днепре один матч, в котором уступил хозяевам.

Суперлига

Начало в 18:00

Будивельник – Старый Луцк