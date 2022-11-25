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Будивельник с разницей в 10 очков обыграл Старый Луцк в матче Суперлиги
Хозяева доминировали на протяжении всего матча
Фото: ФБУ
Столичный Будивельник одержал победу над Старым Луцком в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch.
Будивельник уверенно начал 8:0, но дальше игроки Старого Луцка вошли в игру, и уже довольно скоро вышли вперед. С середины первой четверти на площадке наблюдалась равная игра, где ни один соперник не выходил вперед более чем на 4 очка.
Будивельник совершил рывок в концовке третьей четверти, впрочем, Старый Луцк не сдался и к середине последней четверти сократил отставание до -1.
Последние две минуты команды начали при +4 для Строителя, но концовку лучше отыграли киевляне, одержавшие уверенную победу.
Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат
Днепр, СК Шинник
Будивельник - Старый Луцк 81:71 (23:21, 17:17, 26:18, 15:15)
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