Будивельник с разницей в 10 очков обыграл Старый Луцк в матче Суперлиги

Столичный Будивельник одержал победу над Старым Луцком в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch.

Будивельник уверенно начал 8:0, но дальше игроки Старого Луцка вошли в игру, и уже довольно скоро вышли вперед. С середины первой четверти на площадке наблюдалась равная игра, где ни один соперник не выходил вперед более чем на 4 очка.

Будивельник совершил рывок в концовке третьей четверти, впрочем, Старый Луцк не сдался и к середине последней четверти сократил отставание до -1.

Последние две минуты команды начали при +4 для Строителя, но концовку лучше отыграли киевляне, одержавшие уверенную победу.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Будивельник - Старый Луцк 81:71 (23:21, 17:17, 26:18, 15:15)