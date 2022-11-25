 Будивельник с разницей в 10 очков обыграл Старый Луцк в матче Суперлиги ᐉ UA-Футбол
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Будивельник с разницей в 10 очков обыграл Старый Луцк в матче Суперлиги

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева доминировали на протяжении всего матча

Будивельник с разницей в 10 очков обыграл Старый Луцк в матче Суперлиги

Фото: ФБУ

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Столичный Будивельник одержал победу над Старым Луцком в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch.

Будивельник уверенно начал 8:0, но дальше игроки Старого Луцка вошли в игру, и уже довольно скоро вышли вперед. С середины первой четверти на площадке наблюдалась равная игра, где ни один соперник не выходил вперед более чем на 4 очка.

Будивельник совершил рывок в концовке третьей четверти, впрочем, Старый Луцк не сдался и к середине последней четверти сократил отставание до -1.

Последние две минуты команды начали при +4 для Строителя, но концовку лучше отыграли киевляне, одержавшие уверенную победу.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Будивельник - Старый Луцк 81:71 (23:21, 17:17, 26:18, 15:15)

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В статье: БК Будивельник (Киев) Старый Луцк
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Источник:
ФБУ

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