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НБА. Филадельфия побеждает Орландо, Кливленд проигрывает Милуоки
Результаты тура НБА
В ночь с 25 на 26 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Шарлотт" – "Миннесота"
110:108 (29:34, 23:28, 39:21, 19:25)
"Орландо" – "Филадельфия"
99:107 (29:24, 27:28, 20:30, 23:25)
"Нью-Йорк" – "Портленд"
129:132 OT (31:25, 30:37, 25:30, 30:24, 13:16)
"Бостон" – "Сакраменто"
122:104 (36:22, 28:40, 30:22, 28:20)
"Индиана" – "Бруклин"
128:117 (23:35, 34:30, 31:29, 40:23)
"Майами" – "Вашингтон"
110:107 (28:38, 28:21, 29:26, 25:22)
"Мемфис" - "Новый Орлеан"
132:111 (44:25, 24:23, 38:29, 26:34)
"Милуоки" – "Кливленд"
117:102 (25:30, 27:33, 35:10, 30:29)
"Оклахома" – "Чикаго"
123:119 OT (32:30, 27:29, 28:21, 23:30, 13:9)
"Сан-Антонио" – "Лейкерс"
94:105 (21:33, 20:26, 34:20, 19:26)
"Хьюстон" – "Атланта"
128:122 (38:33, 31:39, 25:32, 34:18)
"Финикс" - "Детройт"
108:102 (23:22, 30:32, 31:25, 24:23)
"Голден Стейт" – "Юта"
129:118 (37:23, 22:28, 38:35, 32:32)
"Клипперс" – "Денвер"
104:114 (26:31, 26:33, 25:33, 27:27)
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