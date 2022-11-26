Гордон Хэйворд выбыл на неопределенный срок. У форварда трещина в плечевой кости

Легкий форвард "Шарлотт Хорнетс" Гордон Хэйворд получил травму и выбыл на неопределенный срок. Как сообщает издание The Athletic, у винга – трещина в левом плечевом суставе.

Из-за этой травмы Хэйворд уже пропустил пятничную игру против "Миннесоты Тимбервулвс" – "Шарлотт" победил со счетом 110:108. Перед игрой пресс-служба команды назвала в качестве причины отсутствия Гордона "ушиб левого плеча".

За месяц форвард пропустил уже восемь игр, из-за травмы в матче против "Чикаго Буллс" 3 ноября. 18 числа Хэйворд вернулся, но проблема не разрешилась. Сейчас он проходит дополнительные медобследования. Дата возвращения Гордона неясна.