Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Торонто побеждает Даллас, Сан-Антонио уступают Лейкерс
Результаты тура НБА
В ночь с 26 на 27 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Торонто" – "Даллас"
105 – 100 (24-29; 30-23; 27-21; 24-27)
"Сан-Антонио" – "Лейкерс"
138 – 143 (34-33; 34-37; 29-36; 41-37)
"Хьюстон" – "Оклахома-Сити"
118 – 105 (23-22; 42-22; 30-29; 23-32)
"Финикс" – "Юта"
113 – 112 (22-32; 29-22; 27-27; 35-31)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо играет вничью, Мбаппе, Месси и Левандовски забивают на ЧМ. Главные новости за 26 ноября
- Месси не сдается. Аргентина - Мексика 2:0. Видео голов и обзор матча
- Месси забивает во втором матче на ЧМ подряд. Аргентина 1:0 Мексика
- Энтони Дэвис сумел повторить достижение Шакила О'Нила
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн