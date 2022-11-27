 НБА. Торонто побеждает Даллас, Сан-Антонио уступают Лейкерс ᐉ UA-Футбол
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НБА. Торонто побеждает Даллас, Сан-Антонио уступают Лейкерс

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Торонто побеждает Даллас, Сан-Антонио уступают Лейкерс

UA-Футбол
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В ночь с 26 на 27 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Торонто" – "Даллас"

105 – 100 (24-29; 30-23; 27-21; 24-27)

"Сан-Антонио" – "Лейкерс"

138 – 143 (34-33; 34-37; 29-36; 41-37)

"Хьюстон" – "Оклахома-Сити"

118 – 105 (23-22; 42-22; 30-29; 23-32)

"Финикс" – "Юта"

113 – 112 (22-32; 29-22; 27-27; 35-31)

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В статье: НБА
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