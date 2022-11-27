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Леброн Джеймс установил свой персональный рекорд сезона
Очень результативный матч
Фото: Sporting News
Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс установил свой персональный рекорд сезона в матче против "Сан-Антонио".
Игрок набрал 39 очков.
Также на его счету 11 подборов, 3 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот и 4 потери. На паркете форвард провел 35,5 минут.
7 трехочковых в одном матче – повторение личного рекорда Леброна в карьере.
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