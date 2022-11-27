Сборная Украины проиграла Франции в отборе на женский Евробаскет

Сборная Украины по баскетболу сыграла против Франции в матче отбора на женский Евробаскет-2023. Украинки потерпели поражение со счетом 88:109. Это поражение стало вторым подряд: ранее Украина также проиграла Литве 62:81.

Лучшей в сегодняшнем матче стала украинка Алина Ягупова, набравшая (28 очков/5 подборов/6 ассистов). В составе сборной Франции лучшими были Марин Йоханнес с (21/2/3) и Алексия Шартере с (19/5/2).

Теперь сборная Украины занимает третье место в таблице с шестью очками в четырех матчах. Выше – Франция и Литва, у обоих команд по семь очков. Украинкам предстоит сыграть еще две игры: против Финляндии и все той же Литвы.