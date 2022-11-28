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Черкасские Мавпы усилили клуб легионером
Он играл в американской премьер-лиге
Фото: ФБУ
Черкасские Мавпы подписали контракт с американским защитником Деметриусом Лейком, сообщает официальный сайт клуба.
Он стал первым американцем в нашем национальном первенстве в сентябре 2022/23.
В последнее время Деметриус выступал за команду Shoreline Wolves в американской премьер-лиге. В сезоне 2022 года в среднем за игру набирал 43.3 очка, 9.3 подбора, 5.4 передачи.
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Источник:ФБУ
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