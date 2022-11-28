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Леброн Джеймс первым набрал 45 000 очков в чемпионате и в плей-офф вместе

Баскетбол
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На втором месте Карим Абдул-Джаббар

Леброн Джеймс первым набрал 45 000 очков в чемпионате и в плей-офф вместе

Фото: Sporting News

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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард "Лос-Анджелес Лейкерс", американец Леброн Джеймс установил очередной рекорд лиги.

В матче с "Сан-Антонио Спёрс" Джеймс набрал 39 очков и преодолел рубеж в 45 тысяч очков по сумме регулярного чемпионата и плей-офф. Теперь на счету звёздного форварда "Лейкерс" 45 002 очка. Это лучший результат в истории НБА.

Второе место по этому показателю занимает ещё один американец – легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар (44 149 очков).

Напомним, "Лейкерс" победили "Сан-Антонио" со счётом 143:138.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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