Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леброн Джеймс первым набрал 45 000 очков в чемпионате и в плей-офф вместе
На втором месте Карим Абдул-Джаббар
Фото: Sporting News
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард "Лос-Анджелес Лейкерс", американец Леброн Джеймс установил очередной рекорд лиги.
В матче с "Сан-Антонио Спёрс" Джеймс набрал 39 очков и преодолел рубеж в 45 тысяч очков по сумме регулярного чемпионата и плей-офф. Теперь на счету звёздного форварда "Лейкерс" 45 002 очка. Это лучший результат в истории НБА.
Второе место по этому показателю занимает ещё один американец – легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар (44 149 очков).
Напомним, "Лейкерс" победили "Сан-Антонио" со счётом 143:138.
Популярное сейчас
- Кривбасс - Днепр-1 - 2:1. Лидер устал и таки проиграл
- Источник: Главу МИД Беларуси отравили ядом из лаборатории ФСБ. Следующим может быть Лукашенко
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Леброн Джеймс установил свой персональный рекорд сезона
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО