 Лос-Анджелес Лейкерс готов обменять своего разыгрывающего ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лос-Анджелес Лейкерс готов обменять своего разыгрывающего
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лос-Анджелес Лейкерс готов обменять своего разыгрывающего

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Неожиданное решение

Лос-Анджелес Лейкерс готов обменять своего разыгрывающего

Фото: Bleacher Report

Новина українською

Разыгрывающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Патрик Беверли является одним из кандидатов на обмен, сообщает The Athletic.

Сообщается, что калифорнийцы могут расстаться с Беверли из-за его низкой результативности. Ветеран набирает 4,1 очка, делает 3,9 подбора и 2,9 передачи в среднем за матч при реализации 26,6% с игры и 23,8% из-за дуги.

Зарплата 34-летнего баскетболиста за сезон-2022/2023 составляет $ 13 млн.

Напомним, недавно Беверли получил дисквалификацию на три матча без сохранения зарплаты.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде