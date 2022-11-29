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Лос-Анджелес Лейкерс готов обменять своего разыгрывающего
Неожиданное решение
Фото: Bleacher Report
Разыгрывающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Патрик Беверли является одним из кандидатов на обмен, сообщает The Athletic.
Сообщается, что калифорнийцы могут расстаться с Беверли из-за его низкой результативности. Ветеран набирает 4,1 очка, делает 3,9 подбора и 2,9 передачи в среднем за матч при реализации 26,6% с игры и 23,8% из-за дуги.
Зарплата 34-летнего баскетболиста за сезон-2022/2023 составляет $ 13 млн.
Напомним, недавно Беверли получил дисквалификацию на три матча без сохранения зарплаты.
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