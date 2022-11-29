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Уильямсон стал 12-м игроком в истории НБА, кто набрал 2500 очков за первые 100 матчей
Игроку пророчат большое будущее
фото - Associated Press News
Звёздный форвард "Нью-Орлеан Пеликанс" Зайон Уильямсон стал 12-м игроком в истории Национальной баскетбольной лиги, которому удалось набрать 2500 очков за первые 100 матчей.
Последним до него это делал Майкл Джордан. Также подобное удавалось Уилту Чемберлену, Уолту Беллами, Оскару Робертсону, Кариму Абдул-Джаббару, Джорджу Майкану, Рику Бэрри, Элвину Хэйсу, Элджину Бэйлору, Дэвиду Томпсону и Билли Найту.
Напомним, в сегодняшней игре с "Оклахома-Сити Тандер" (105:101) Зайон набрал 23 очка.
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