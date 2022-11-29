 Киев-Баскет - БИПА: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 29.11.2022 ⋇ Смотреть баскетбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Киев-Баскет - БИПА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Баскетбол
(1 голосов)

Прямая трансляция матча Суперлиги

Киев-Баскет - БИПА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

Новина українською

29 ноября состоится матч Суперлиги, в котором Киев-Баскет будет принимать БИПУ.

Суперлига

Начало в 16:00

Киев-Баскет - БИПА

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В статье: БИПА-Одесса БК Киев-Баскет
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