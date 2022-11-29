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Киев-Баскет - БИПА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча Суперлиги
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
29 ноября состоится матч Суперлиги, в котором Киев-Баскет будет принимать БИПУ.
Суперлига
Начало в 16:00
Киев-Баскет - БИПА
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