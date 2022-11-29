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Черкасские Мавпы - Прикарпатье-Говерла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча Суперлиги
29 ноября состоится еще один матч Суперлиги, в котором Прикарпатье-Говерла сыграет с Черкисскими Мавпами. В черкасском коллективе произошло усиление состава, потому что к команде вернулся Дмитрий Липовцев, который также выступал в майке "Говерлы" (сезоны 13/14, 14/15).
Суперлига. Киев, ПС Венето
Начало матча в 19:00
Прикарпатье-Говерла – Черкасские Мавпы
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