Черкасские Мавпы - Прикарпатье-Говерла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

29 ноября состоится еще один матч Суперлиги, в котором Прикарпатье-Говерла сыграет с Черкисскими Мавпами. В черкасском коллективе произошло усиление состава, потому что к команде вернулся Дмитрий Липовцев, который также выступал в майке "Говерлы" (сезоны 13/14, 14/15).

Суперлига. Киев, ПС Венето

Начало матча в 19:00

Прикарпатье-Говерла – Черкасские Мавпы