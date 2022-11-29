 Черкасские Мавпы - Прикарпатье-Говерла: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 29.11.2022 ⋇ Смотреть баскетбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Черкасские Мавпы - Прикарпатье-Говерла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Баскетбол
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Прямая трансляция матча Суперлиги

Черкасские Мавпы - Прикарпатье-Говерла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

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29 ноября состоится еще один матч Суперлиги, в котором Прикарпатье-Говерла сыграет с Черкисскими Мавпами. В черкасском коллективе произошло усиление состава, потому что к команде вернулся Дмитрий Липовцев, который также выступал в майке "Говерлы" (сезоны 13/14, 14/15).

Суперлига. Киев, ПС Венето

Начало матча в 19:00

Прикарпатье-Говерла – Черкасские Мавпы

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В статье: Черкасские Мавпы Прикарпатье-Говерла
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