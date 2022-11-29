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Киев-Баскет обыграл БИПУ в матче Суперлиги

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева выглядели увереннее

Киев-Баскет обыграл БИПУ в матче Суперлиги

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

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Матчем Киев-Баскета и БИПИ в Киеве стартовал очередной тур регулярного чемпионата.

После ровного начала матча Киев-Баскету удалось обеспечить себе преимущество +5 после первой четверти. Удачное начало второй четверти помогло хозяевам выйти вперед на 10 очков. Киевляне долгое время удерживали добытое преимущество, но Бипа совершила рывок 11:0 и после этого вернули лидерство. На большой перерыв команды пошли при счете 35:34 в пользу Киев-Баскета.

Почти всю третью четверть Киев-Баскета оставался впереди. В последней четверти интриги не получилось, хотя долгое время Бипа была на расстоянии одного-двух бросков.

Киев-Баскет выиграл пятый матч из шести в сезоне и поднялся на второе место в турнирной таблице, сместив из нее как раз БИПУ, которая впервые в сезоне потерпела поражение.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето

Киев-Баскет — БИПА 76:68 (18:13, 17:21, 18:16, 23:18)

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В статье: БК Киев-Баскет
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Источник:
ФБУ

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