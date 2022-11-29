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Кармело Энтони может вернуться в НБА
Форвард сейчас находится в статусе свободного агента
Фото: Bleacher Report
Легендарный форвард Кармело Энтони, на данный момент пребывающий в статусе свободного агента, намерен вернуться в один из клубов лиги, пишет авторитетный инсайдер Марк Стейн в своих социальных сетях.
Стейн отмечает, что к игроку проявляют интерес многие клубы из зарубежных лиг, в том числе из чемпионата Тайваня, куда недавно перебрался звёздный центровой Дуайт Ховард. Однако Энтони по-прежнему рассчитывает выйти на паркет в НБА.
Напомним, минувший сезон Кармело Энтони провёл в составе "Лос-Анджелес Лейкерс". Калифорнийцы не смогли пробиться в плей-офф НБА, заняв 11-е место в Западной конференции регулярного чемпионата
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