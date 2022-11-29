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Кармело Энтони может вернуться в НБА

Баскетбол
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Форвард сейчас находится в статусе свободного агента

Кармело Энтони может вернуться в НБА

Фото: Bleacher Report

Новина українською

Легендарный форвард Кармело Энтони, на данный момент пребывающий в статусе свободного агента, намерен вернуться в один из клубов лиги, пишет авторитетный инсайдер Марк Стейн в своих социальных сетях.

Стейн отмечает, что к игроку проявляют интерес многие клубы из зарубежных лиг, в том числе из чемпионата Тайваня, куда недавно перебрался звёздный центровой Дуайт Ховард. Однако Энтони по-прежнему рассчитывает выйти на паркет в НБА.

Напомним, минувший сезон Кармело Энтони провёл в составе "Лос-Анджелес Лейкерс". Калифорнийцы не смогли пробиться в плей-офф НБА, заняв 11-е место в Западной конференции регулярного чемпионата

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В статье: Кармело Энтони
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