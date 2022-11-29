Черкасские Мавпы совершили камбэк в матче с Прикарпатьем-Говерлой

Черкасские Обезьяны одержали свою первую победу в новом сезоне Суперлиги, обыграв Прикарпатье-Говерлу.

Первую половину выиграла команда Евгения Мурзина, а во второй четверти имела 12 очков преимущества. Ключевой стала третья десятиминутка, в которой черкасцы смогли пролистать игру и победили Говерлу. Мавпы набрали 29 очков за третью четверть и 22 очка за четвертую, выиграв вторую половину +18.

Ключевую роль в составе черкассцев в этом матче сыграл новичок Деметриуса Лейка. Американец уже в первом матче за новую команду установил новый рекорд результативности в сезоне, набрав 29 очков и добавив 12 подборов.

Мавпы, благодаря камбэку во второй половине, одержали волевую победу — первую в сезоне, выиграв со счетом 80:68.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Прикарпатье-Говерла 81:70 (14:20, 16:17, 29:14, 22:19)