 Черкасские Мавпы совершили камбэк в матче с Прикарпатьем-Говерлой ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Черкасские Мавпы совершили камбэк в матче с Прикарпатьем-Говерлой
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черкасские Мавпы совершили камбэк в матче с Прикарпатьем-Говерлой

Баскетбол
(1 голосов)

Отличный матч

Черкасские Мавпы совершили камбэк в матче с Прикарпатьем-Говерлой

фото - golos.ua

Новина українською

Черкасские Обезьяны одержали свою первую победу в новом сезоне Суперлиги, обыграв Прикарпатье-Говерлу.

Первую половину выиграла команда Евгения Мурзина, а во второй четверти имела 12 очков преимущества. Ключевой стала третья десятиминутка, в которой черкасцы смогли пролистать игру и победили Говерлу. Мавпы набрали 29 очков за третью четверть и 22 очка за четвертую, выиграв вторую половину +18.

Ключевую роль в составе черкассцев в этом матче сыграл новичок Деметриуса Лейка. Американец уже в первом матче за новую команду установил новый рекорд результативности в сезоне, набрав 29 очков и добавив 12 подборов.

Мавпы, благодаря камбэку во второй половине, одержали волевую победу — первую в сезоне, выиграв со счетом 80:68.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Прикарпатье-Говерла 81:70 (14:20, 16:17, 29:14, 22:19)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черкасские Мавпы Прикарпатье-Говерла
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде