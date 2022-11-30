НБА. Трипл-дабл Луки Дончича помог Далласу одолеть Голден Стэйт, Нью-Йорк разгромил Детройт

30 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно три матча.

"Детройт Пистонс" – "Нью-Йорк Никс" – 110:140

"Даллас Маверикс" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 116:113

"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 112:118

В самом результативном матче самым полезным игроком у "Никс" стал американский форвард Джулиус Рэндл, набравший 36 очков, сделавший 7 подборов и 5 передач.

В паралельном матче "Даллас Маверикс" принимал "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:113.

Самым результативным игроком у "Далласа" стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 41 очко, сделавший 12 подборов и столько же передач.