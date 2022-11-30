Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будивельник - Гронинген: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча Кубка Европы ФИБА
instagram.com/bc_budivelny
В среду, 30 ноября, состоится встреча "Будивельник" – "Гронинген", матч пройдет в Италии.
Киевский клуб завершает групповой раунд Кубка Европы ФИБА домашней игрой с аутсайдером квартета "Гронингеном" из Нидерландов и имеет все шансы пройти в стадию топ-16 четвертого по значимости евротурнира.
Кубок Европы ФИБА. Групповой этап
Начало в 20:30
Будивельник – Гронинген
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Стал известен характер травмы Пулишича
- Источник: Ротань может войти в штаб Реброва в сборной Украины
- Павелко вышел под залог, Шахтер подписал грузина, англосаксы - в плей-офф ЧМ. Главные новости за 29 ноября
- Сборная Украины проиграла Франции в отборе на женский Евробаскет
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн