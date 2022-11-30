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Будивельник - Гронинген: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Баскетбол
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Прямая трансляция матча Кубка Европы ФИБА

Будивельник - Гронинген: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

instagram.com/bc_budivelny

Новина українською

В среду, 30 ноября, состоится встреча "Будивельник" – "Гронинген", матч пройдет в Италии.

Киевский клуб завершает групповой раунд Кубка Европы ФИБА домашней игрой с аутсайдером квартета "Гронингеном" из Нидерландов и имеет все шансы пройти в стадию топ-16 четвертого по значимости евротурнира.

Кубок Европы ФИБА. Групповой этап

Начало в 20:30

Будивельник – Гронинген

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В статье: Гронинген БК Будивельник (Киев)
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