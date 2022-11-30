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БИПА обыграла Черкасских Мавп в матче Суперлиги
Гости доминировали над соперником на протяжении матча
Черкасские Мавпы и БИПА сыграли матч регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch.
В первой половине ключевой стала вторая четверть, в которой одесситы набрали 29 очков и увеличили свое преимущество перед большим перерывом до 12 баллов. Бипа играла команднее, лучше двигала мяч и имела более высокий процент реализации бросков с игры.
Решить проблемы во второй половине Обезьянам тоже не удалось. БИПА лишь увеличивала преимущество, выиграв каждую из отдельно взятых четвертей и набрав в итоге 94 очка за матч.
Благодаря этой победе БИПА одержала пятую победу в шести матчах, а Мавпы потерпели шестое поражение в семи сыгранных встречах сезона Суперлиги.
Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат
30 ноября. Киев, ПС Венето-Спорт
Черкасские Мавпы — БИПА 73:94 (15:17, 19:29, 16:21, 23:27)
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