Лука Дончич сравнялся с Новицки по количеству матчей с показателем +40 очков

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с "Голден Стэйт Уорриорз" (116:113). На счету словенца 41 очко, 12 подборов и 12 результативных передач.

Теперь лидер "Далласа" сравнялся с легендой клуба Дирком Новицки по количеству матчей с 40+ очками (по 20).

Стоит отметить, что это всего лишь пятый полноценный сезон игрока в НБА, в то время как у Новицки за плечами 20 сезонов.