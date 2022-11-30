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Лука Дончич сравнялся с Новицки по количеству матчей с показателем +40 очков
Разыгрывающий Далласа неудержим
Фото: Blaze Trends
Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с "Голден Стэйт Уорриорз" (116:113). На счету словенца 41 очко, 12 подборов и 12 результативных передач.
Теперь лидер "Далласа" сравнялся с легендой клуба Дирком Новицки по количеству матчей с 40+ очками (по 20).
Стоит отметить, что это всего лишь пятый полноценный сезон игрока в НБА, в то время как у Новицки за плечами 20 сезонов.
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