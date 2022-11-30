Киев-Баскет добыл волевую победу над Прикарпатьем-Говерлой

В столичном ПС Венето матчем Киев-Баскета и Прикарпатья-Говерлы завершился очередной тур мужской Суперлиги.

Для команды Владимира Холопова игра показалась очень непростой, ни одной команде не удавалось оторваться больше, чем на 4 очка. Максимальные для себя +6 Прикарпатье-Говерла заработало в последней атаке.

В третьей четверти команды долго не могли разыграться, а в конце Киев-Баскет провел несколько результативных атак и на последний перерыв пошел при +6 уже в свою пользу.

В последней десятиминутке Прикарпатье-Говерла несколько раз приближалась к сопернику на расстояние 2-3 очка, но помешать хозяевам победить не сумела – 74:62.

Киев-Баскет закрепился на втором месте в турнирной таблице, имея 6 побед в 7 матчах.

Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето

Киев-Баскет - Прикарпатье-Говерла 74:62 (15:16, 18:23, 22:10, 19:13)