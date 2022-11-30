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Киев-Баскет добыл волевую победу над Прикарпатьем-Говерлой
Все решилось во второй половине матча
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
В столичном ПС Венето матчем Киев-Баскета и Прикарпатья-Говерлы завершился очередной тур мужской Суперлиги.
Для команды Владимира Холопова игра показалась очень непростой, ни одной команде не удавалось оторваться больше, чем на 4 очка. Максимальные для себя +6 Прикарпатье-Говерла заработало в последней атаке.
В третьей четверти команды долго не могли разыграться, а в конце Киев-Баскет провел несколько результативных атак и на последний перерыв пошел при +6 уже в свою пользу.
В последней десятиминутке Прикарпатье-Говерла несколько раз приближалась к сопернику на расстояние 2-3 очка, но помешать хозяевам победить не сумела – 74:62.
Киев-Баскет закрепился на втором месте в турнирной таблице, имея 6 побед в 7 матчах.
Регулярный чемпионат
Киев, ПС Венето
Киев-Баскет - Прикарпатье-Говерла 74:62 (15:16, 18:23, 22:10, 19:13)
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