 Киев-Баскет добыл волевую победу над Прикарпатьем-Говерлой ᐉ UA-Футбол
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Киев-Баскет добыл волевую победу над Прикарпатьем-Говерлой

Баскетбол
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Все решилось во второй половине матча

Киев-Баскет добыл волевую победу над Прикарпатьем-Говерлой

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

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В столичном ПС Венето матчем Киев-Баскета и Прикарпатья-Говерлы завершился очередной тур мужской Суперлиги.

Для команды Владимира Холопова игра показалась очень непростой, ни одной команде не удавалось оторваться больше, чем на 4 очка. Максимальные для себя +6 Прикарпатье-Говерла заработало в последней атаке.

В третьей четверти команды долго не могли разыграться, а в конце Киев-Баскет провел несколько результативных атак и на последний перерыв пошел при +6 уже в свою пользу.

В последней десятиминутке Прикарпатье-Говерла несколько раз приближалась к сопернику на расстояние 2-3 очка, но помешать хозяевам победить не сумела – 74:62.

Киев-Баскет закрепился на втором месте в турнирной таблице, имея 6 побед в 7 матчах.

Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето

Киев-Баскет - Прикарпатье-Говерла 74:62 (15:16, 18:23, 22:10, 19:13)

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В статье: БК Киев-Баскет
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