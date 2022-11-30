Будивельник обыграл Гронинген и вышел во второй групповой этап Кубка Европы ФИБА

Киевский Будивельник обыграл Гронинген в матче последнего тура первого группового этапа Кубка Европы ФИБА 86:81.

Украинская команда слабо начала игру, но уже во второй четверти подопечные Валерия Плеханова догнали соперника.

В третьей десятиминутке Будивельник увеличил свое преимущество до 12 очков и дальше довел матч до победы.

Среди украинцев самым результативным игроком стал Богдан Близнюк, сделавший трипл-дабл с 13 очками, 11 подборами и 10 передачами

Таким образом, Будивельник со второго места пробился во второй групповой этап Кубка Европы ФИБА.

Кубок Европы ФИБА. 6-й тур

Вероли, Италия

Будивельник – Гронинген 86:81 (25:30, 20:14, 24:20, 17:17)