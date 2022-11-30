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Будивельник обыграл Гронинген и вышел во второй групповой этап Кубка Европы ФИБА
Украинский клуб сумел вырвать победу
Фото: ФБУ
Киевский Будивельник обыграл Гронинген в матче последнего тура первого группового этапа Кубка Европы ФИБА 86:81.
Украинская команда слабо начала игру, но уже во второй четверти подопечные Валерия Плеханова догнали соперника.
В третьей десятиминутке Будивельник увеличил свое преимущество до 12 очков и дальше довел матч до победы.
Среди украинцев самым результативным игроком стал Богдан Близнюк, сделавший трипл-дабл с 13 очками, 11 подборами и 10 передачами
Таким образом, Будивельник со второго места пробился во второй групповой этап Кубка Европы ФИБА.
Кубок Европы ФИБА. 6-й тур
Вероли, Италия
Будивельник – Гронинген 86:81 (25:30, 20:14, 24:20, 17:17)
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