Еврокубок. Прометей упустил преимущество в матче с Ратиофармом

В среду, 30 ноября состоялся матч 6-го тура баскетбольного Еврокубка, в котором встретились "Прометей" и "Ратиофарм" Ульм.

Матч получился очень результативным, ведь каждой команде удалось преодолеть отметку в 100 очков.

"Прометей" проигрывал почти весь матч, но в заключительной четверти попытался отыграть 15 очков. На время украинской команде удалось это сделать. Ведя 105:104, хозяева площадки пропустили за 2 секунды до конца, а бросок со своей половины цели не добился.

Еврокубок. 6-й тур

Прометей (Украина) – Ратиофарм (Германия) – 105:106 (22:27, 21:26, 28:33, 34:20)