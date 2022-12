На матче НБА болельщик выиграл джекпот, попав в кольцо с центра поля - ВИДЕО

Конкурсы для болельщиков в перерывах матчей в американских спортивных лигах – традиционная вещь. Обычно предлагается выполнить то или иное упражнение повышенной сложности, за что предусмотрено символическое вознаграждение.

Или не очень символическое. Как вот в баскетболе, где очень популярны броски с центра поля. В Лос-Анджелесе на матчах "Лейкерс", в частности, разыгрывают 25 тысяч долларов. И вот в ночь на четверг во время матча озерников против "Портленда" один из болельщиков попал в кольцо и уехал домой не только доволен победой своей команды (128:109), но и с существенным даже для США денежным бонусом.

Интересно, что символический джекпот броском с центра поля срывают во втором матче "Лос-Анджелес Лейкерс" подряд.

$25,000



For the 2nd game in a row, a @Lakers fan has cashed in a half-court shot! pic.twitter.com/0Ucx8LjUko