 На матче НБА болельщик выиграл джекпот, попав в кольцо с центра поля - ВИДЕО ᐉ UA-Футбол
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На матче НБА болельщик выиграл джекпот, попав в кольцо с центра поля - ВИДЕО

Баскетбол
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Повезло или умение?

На матче НБА болельщик выиграл джекпот, попав в кольцо с центра поля - ВИДЕО

фото - Getty Images

Новина українською

Конкурсы для болельщиков в перерывах матчей в американских спортивных лигах – традиционная вещь. Обычно предлагается выполнить то или иное упражнение повышенной сложности, за что предусмотрено символическое вознаграждение.

Или не очень символическое. Как вот в баскетболе, где очень популярны броски с центра поля. В Лос-Анджелесе на матчах "Лейкерс", в частности, разыгрывают 25 тысяч долларов. И вот в ночь на четверг во время матча озерников против "Портленда" один из болельщиков попал в кольцо и уехал домой не только доволен победой своей команды (128:109), но и с существенным даже для США денежным бонусом.

Интересно, что символический джекпот броском с центра поля срывают во втором матче "Лос-Анджелес Лейкерс" подряд.

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В статье: НБА
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