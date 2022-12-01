 НБА. 51 очко Девина Букера позволили Финиксу обыграть Чикаго, Лейкерс берет верх над Портлендом ᐉ UA-Футбол
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НБА. 51 очко Девина Букера позволили Финиксу обыграть Чикаго, Лейкерс берет верх над Портлендом

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

НБА. 51 очко Девина Букера позволили Финиксу обыграть Чикаго, Лейкерс берет верх над Портлендом

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1 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 13 матчей.

"Кливленд Кавальерс" – "Филадельфия Сиксерс" – 113:85
"Орландо Мэджик" – "Атланта Хоукс" – 108:125
"Бостон Селтикс" – "Майами Хит" – 134:121
"Бруклин Нетс" – "Вашингтон Уизардс" – 113:107
"Нью-Йорк Никс" – "Милуоки Бакс" – 103:109
"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Торонто Рэпторс" – 126:108
"Оклахома-Сити Тандер" – "Сан-Антонио Спёрс" – 119:111
"Миннесота Тимбервулвз" – "Мемфис Гриззлиз" – 100:101
"Финикс Санз" – "Чикаго Буллз" – 132:113
"Юта Джаз" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 125:112
"Денвер Наггетс" – "Хьюстон Рокетс" – 120:100
"Сакраменто Кингз" – "Индиана Пэйсерс" – 137:114
"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 128:109

В одном из матчей "Финикс Санз" принимал "Чикаго Буллз". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 132:113.

Лидером по результативности в этой игре стал защитник "Санз" Девин Букер, набравший 51 очко и совершивший 4 подбора и шесть передач. Также стоит отметить центрового Деандре Эйтона, который набрал 30 очков, сделал 16 подборов и три передачи.

В следующем матче "Финикс Санз" примет "Хьюстон Рокетс", а "Чикаго Буллз" на выезде сразится с "Голден Стэйт Уорриорз".

В паралельном матче состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Портленд Трэйл Блэйзерс".

Встреча закончилась победой хозяев, а самым результативным игроком у "Лейкерс" стал американский форвард Леброн Джеймс, набравший 31 очков, семь подборов и восемь передач.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Девин Букер
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