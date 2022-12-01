НБА. 51 очко Девина Букера позволили Финиксу обыграть Чикаго, Лейкерс берет верх над Портлендом

1 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 13 матчей.

"Кливленд Кавальерс" – "Филадельфия Сиксерс" – 113:85

"Орландо Мэджик" – "Атланта Хоукс" – 108:125

"Бостон Селтикс" – "Майами Хит" – 134:121

"Бруклин Нетс" – "Вашингтон Уизардс" – 113:107

"Нью-Йорк Никс" – "Милуоки Бакс" – 103:109

"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Торонто Рэпторс" – 126:108

"Оклахома-Сити Тандер" – "Сан-Антонио Спёрс" – 119:111

"Миннесота Тимбервулвз" – "Мемфис Гриззлиз" – 100:101

"Финикс Санз" – "Чикаго Буллз" – 132:113

"Юта Джаз" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 125:112

"Денвер Наггетс" – "Хьюстон Рокетс" – 120:100

"Сакраменто Кингз" – "Индиана Пэйсерс" – 137:114

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 128:109

В одном из матчей "Финикс Санз" принимал "Чикаго Буллз". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 132:113.

Лидером по результативности в этой игре стал защитник "Санз" Девин Букер, набравший 51 очко и совершивший 4 подбора и шесть передач. Также стоит отметить центрового Деандре Эйтона, который набрал 30 очков, сделал 16 подборов и три передачи.

В следующем матче "Финикс Санз" примет "Хьюстон Рокетс", а "Чикаго Буллз" на выезде сразится с "Голден Стэйт Уорриорз".

В паралельном матче состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Портленд Трэйл Блэйзерс".

Встреча закончилась победой хозяев, а самым результативным игроком у "Лейкерс" стал американский форвард Леброн Джеймс, набравший 31 очков, семь подборов и восемь передач.