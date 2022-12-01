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Будивельник узнал соперников по группе в Кубке Европы ФИБА
Украинская команда попытается выйти з группы
Фото: ФБУ
После завершения регулярного сезона в среду, 30 ноября, был назван состав участников второго раунда Кубка ФИБА-Европа 2022/23.
В следующий раунд турнира вышел в том числе киевский Будивельник под руководством Виталия Степановского.
Строитель пробился в следующий раунд Кубка Европы ФИБА
Четыре группы второго раунда:
Группа I: Хемниц (Германия), Крайова (Румыния), Порту (Португалия), Шоле (Франция)
Group J: Хапоэль Хайфа (Израиль), Карху (Финляндия), Левице (Словакия), Будивельник (Украина)
Группа K: Газиантеп (Турция), Крайльсхайм (Германия), Дэн Бош (Нидерланды), Калев (Эстония)
Группа L: Бамберг (Германия), Анвиль (Польша), Керавнос (Кипр), Орадя (Румыния)
Матчи второго раунда начнутся 14 декабря.
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