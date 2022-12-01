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Будивельник узнал соперников по группе в Кубке Европы ФИБА

Баскетбол
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Украинская команда попытается выйти з группы

Будивельник узнал соперников по группе в Кубке Европы ФИБА

Фото: ФБУ

Новина українською

После завершения регулярного сезона в среду, 30 ноября, был назван состав участников второго раунда Кубка ФИБА-Европа 2022/23.

В следующий раунд турнира вышел в том числе киевский Будивельник под руководством Виталия Степановского.

Строитель пробился в следующий раунд Кубка Европы ФИБА

Четыре группы второго раунда:

Группа I: Хемниц (Германия), Крайова (Румыния), Порту (Португалия), Шоле (Франция)
Group J: Хапоэль Хайфа (Израиль), Карху (Финляндия), Левице (Словакия), Будивельник (Украина)
Группа K: Газиантеп (Турция), Крайльсхайм (Германия), Дэн Бош (Нидерланды), Калев (Эстония)
Группа L: Бамберг (Германия), Анвиль (Польша), Керавнос (Кипр), Орадя (Румыния)

Матчи второго раунда начнутся 14 декабря.

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В статье: БК Будивельник (Киев)
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