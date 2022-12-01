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Экс-игрок НБА - о Дончиче: Нужно думать за команду, а не за индивидуальную статистику

Баскетбол
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Кендрик Перкинс раскритиковал игрока

Экс-игрок НБА - о Дончиче: Нужно думать за команду, а не за индивидуальную статистику

Фото: Sportsnet

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Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс дал комментарий по поводу лидера "Даллас Маверикс" Луки Дончича.

"Всё потому, что нужно гнаться не за индивидуальной статистикой, а за победой команды. Твоя команда не может сидеть на девятом или десятом месте своей конференции в то время, когда ты надеешься участвовать в борьбе за MVP. Это так не работает. Лука индивидуально достигает серьёзного результата, но когда я в последний раз проверял, его команда не добилась особого успеха в этом сезоне", — сказал Перкинс в эфире передачи NBA Today.

Ранее о выступлении Дончича высказался главный тренер "Далласа" Джейсон Кидд, пошутив, что его впечатляющая статистика становится какой-то рутиной.

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В статье: Лука Дончич
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