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Названы сроки возвращения Джеймса Хардена

Баскетбол
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Баскетболист может восстановиться к матчу с Хьюстоном

Названы сроки возвращения Джеймса Хардена

Фото: Philadelphia Inquirer

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Звёздный разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия Сиксерс" американец Джеймс Харден вернётся на площадку в матче с "Хьюстон Рокетс", который состоится 6 декабря, сообщает журналист издания The Athletic Шэмс Чарания.

"Источники: звезда "Бакс" Крис Миддлтон приближается к своему дебюту в сезоне, который может состояться уже в матче с "Лейкерс".

Звезда "Сиксерс" Джеймс Харден нацелился на возвращение в проходящей выездной серии из трёх игр. Вероятно, это произойдёт в матче с "Хьюстоном", – написал Чарания в социальных сетях.

Напомним, Харден получил травму (растяжение сухожилия правой стопы) в мачте с "Вашингтон Уизардс", который состоялся 3 ноября.

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В статье: Джеймс Харден
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