Названы сроки возвращения Джеймса Хардена

Звёздный разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия Сиксерс" американец Джеймс Харден вернётся на площадку в матче с "Хьюстон Рокетс", который состоится 6 декабря, сообщает журналист издания The Athletic Шэмс Чарания.

"Источники: звезда "Бакс" Крис Миддлтон приближается к своему дебюту в сезоне, который может состояться уже в матче с "Лейкерс".

Звезда "Сиксерс" Джеймс Харден нацелился на возвращение в проходящей выездной серии из трёх игр. Вероятно, это произойдёт в матче с "Хьюстоном", – написал Чарания в социальных сетях.

Напомним, Харден получил травму (растяжение сухожилия правой стопы) в мачте с "Вашингтон Уизардс", который состоялся 3 ноября.