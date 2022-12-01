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Названы сроки возвращения Джеймса Хардена
Баскетболист может восстановиться к матчу с Хьюстоном
Фото: Philadelphia Inquirer
Звёздный разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия Сиксерс" американец Джеймс Харден вернётся на площадку в матче с "Хьюстон Рокетс", который состоится 6 декабря, сообщает журналист издания The Athletic Шэмс Чарания.
"Источники: звезда "Бакс" Крис Миддлтон приближается к своему дебюту в сезоне, который может состояться уже в матче с "Лейкерс".
Звезда "Сиксерс" Джеймс Харден нацелился на возвращение в проходящей выездной серии из трёх игр. Вероятно, это произойдёт в матче с "Хьюстоном", – написал Чарания в социальных сетях.
Напомним, Харден получил травму (растяжение сухожилия правой стопы) в мачте с "Вашингтон Уизардс", который состоялся 3 ноября.
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