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НБА. Детройт в овертайме переиграл Даллас
Результат матча НБА
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2 декабря в НБА был сыгран лишь один матч, в котором Детройт принимал Даллас.
Первая половина игры оказалась ровной, хозяева только на одно очко были впереди после ее завершения. Однако после большого перерыва, Детройт добавил и уверенно выиграл третью четверть со счетом 38:29.
Гости попытались отыграться и им это удалось, игра перешла в овертайм.
Даллас попытался вырвать победу, но здесь оказались сильнее хозяева матча и в итоге результат – 131:125.
НБО. Регулярный чемпионат. 2 декабря
Детройт - Даллас - 131:125 OT (36:36, 25:24, 38:29, 18:28, 14:8)
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