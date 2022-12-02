НБА. Детройт в овертайме переиграл Даллас

2 декабря в НБА был сыгран лишь один матч, в котором Детройт принимал Даллас.

Первая половина игры оказалась ровной, хозяева только на одно очко были впереди после ее завершения. Однако после большого перерыва, Детройт добавил и уверенно выиграл третью четверть со счетом 38:29.

Гости попытались отыграться и им это удалось, игра перешла в овертайм.

Даллас попытался вырвать победу, но здесь оказались сильнее хозяева матча и в итоге результат – 131:125.

НБО. Регулярный чемпионат. 2 декабря

Детройт - Даллас - 131:125 OT (36:36, 25:24, 38:29, 18:28, 14:8)