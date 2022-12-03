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НБА. Шарлотт побеждает Вашингтон, Орландо уступает Кливленду

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Шарлотт побеждает Вашингтон, Орландо уступает Кливленду

UA-Футбол
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В ночь со 2 на 3 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Шарлотт" - "Вашингтон"

117:116 (36:31, 38:28, 33:29, 10:28)

"Бостон" - "Майами"

116:120 OT (27:27, 35:32, 25:22, 23:29, 6:10)

"Кливленд" - "Орландо"

107:96 (27:25, 27:22, 28:17, 25:32)

"Атланта" - "Денвер"

117:109 (28:25, 32:21, 30:35, 27:28)

"Милуоки" - "Лейкерс"

129:133 (31:33, 27:33, 39:35, 32:32)

"Бруклин" - "Торонто"

114:105 (41:17, 31:32, 21:23, 21:33)

"Мемфис" - "Филадельфия"

117:109 (29:30, 35:24, 28:22, 25:33)

"Сан-Антонио" - "Новый Орлеан"

99:117 (24:26, 28:23, 19:32, 28:36)

"Юта" - "Индиана"

139:119 (35:24, 40:35, 26:22, 38:38)

"Финикс" - "Хьюстон"

121:122 (36:27, 28:30, 32:29, 25:36)

"Голден Стейт" - "Чикаго"

119:111 (35:33, 28:19, 33:30, 23:29)

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В статье: НБА
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