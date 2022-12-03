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НБА. Шарлотт побеждает Вашингтон, Орландо уступает Кливленду
Результаты тура НБА
В ночь со 2 на 3 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Шарлотт" - "Вашингтон"
117:116 (36:31, 38:28, 33:29, 10:28)
"Бостон" - "Майами"
116:120 OT (27:27, 35:32, 25:22, 23:29, 6:10)
"Кливленд" - "Орландо"
107:96 (27:25, 27:22, 28:17, 25:32)
"Атланта" - "Денвер"
117:109 (28:25, 32:21, 30:35, 27:28)
"Милуоки" - "Лейкерс"
129:133 (31:33, 27:33, 39:35, 32:32)
"Бруклин" - "Торонто"
114:105 (41:17, 31:32, 21:23, 21:33)
"Мемфис" - "Филадельфия"
117:109 (29:30, 35:24, 28:22, 25:33)
"Сан-Антонио" - "Новый Орлеан"
99:117 (24:26, 28:23, 19:32, 28:36)
"Юта" - "Индиана"
139:119 (35:24, 40:35, 26:22, 38:38)
"Финикс" - "Хьюстон"
121:122 (36:27, 28:30, 32:29, 25:36)
"Голден Стейт" - "Чикаго"
119:111 (35:33, 28:19, 33:30, 23:29)
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