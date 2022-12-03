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Прометей обыграл ТалТех в Латвийско-эстонской лиге. У команды 10 побед в 11 матчах

Баскетбол
(1 голосов)

Проиграли только Калеву/Крамо

Прометей обыграл ТалТех в Латвийско-эстонской лиге. У команды 10 побед в 11 матчах

фото - БК Прометей

UA-Футбол
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Украинский баскетбольный клуб "Прометей" выиграл очередной матч в Латвийско-эстонской лиге. Сегодня команде из Камянского Днепропетровской области удалось обыграть "ТалТех" со счетом 89:67.

Таким образом, "Прометей" продолжает лидировать в таблице лиги с 10 победами в 11 матчах. Единственное поражение случилось в матче с командой со второго места – "Калев/Крамо" вынес украинскую команду со счетом 94:80.

Лучшими же игроками сегодняшнего матча стали чех Анжей Балвин и украинец Иссуф Санон из "Прометея". Первый набрал (17 очков/9 подборов/2 ассиста), второй – (16/3/1).

Латвийско-эстонская лига

"Прометей" Камянское 89:67 "ТалТех" Таллин

(28:11, 28:21, 20:18, 30:32)

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В статье: Иссуф Санон БК Прометей (Камянское)
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