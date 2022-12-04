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НБА. Клипперс уступают Сакраменто, Голден-Стейт побеждают Хьюстон

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Клипперс уступают Сакраменто, Голден-Стейт побеждают Хьюстон

UA-Футбол
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В ночь с 3 на 4 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Йорк" - "Даллас"

100:121 (32:20, 27:32, 15:41, 26:28)

"Клипперс" - "Сакраменто"

96:123 (24:38, 14:22, 31:30, 27:33)

"Шарлотт" - "Милуоки"

96:105 (24:30, 21:26, 28:28, 23:21)

"Миннесота" – "Оклахома"

128:135 (29:32, 28:31, 44:34, 27:38)

"Торонто" – "Орландо"

121:108 (36:22, 28:26, 30:25, 27:35)

"Голден Стейт" - "Хьюстон"

120:101 (39:23, 29:29, 26:28, 26:21)

"Юта" - "Портленд"

111:116 (31:40, 29:29, 30:23, 21:24)

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В статье: НБА
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