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Леброн Джеймс получил травму в матче с Кливлендом

Баскетбол
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Карма в действии

Леброн Джеймс получил травму в матче с Кливлендом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс снова подвернул лодыжку. Это случилось в матче регулярного чемпионата НБА с клубом "Вашингтон Уизардс". О повреждении лидера "Лейкерс" у себя в соцсетях рассказал журналист Кайл Гун.

Сообщается, что инцидент случился в четвёртой четверти при единоборстве с Кайлом Кузмой. При этом Джеймс уже чувствует себя хорошо и уверен, что примет участие в предстоящей встрече регулярного чемпионата с "Кливленд Кавальерс", где Леброн выступал до перехода в "Лос-Анджелес". Встреча состоится 7 декабря.

Напомним, матч между "Лейкерс" и "Уизардс" завершился со счётом 130:119 в пользу "озёрников". На счету Джеймса 29 очков.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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