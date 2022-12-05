Леброн Джеймс получил травму в матче с Кливлендом

Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс снова подвернул лодыжку. Это случилось в матче регулярного чемпионата НБА с клубом "Вашингтон Уизардс". О повреждении лидера "Лейкерс" у себя в соцсетях рассказал журналист Кайл Гун.

Сообщается, что инцидент случился в четвёртой четверти при единоборстве с Кайлом Кузмой. При этом Джеймс уже чувствует себя хорошо и уверен, что примет участие в предстоящей встрече регулярного чемпионата с "Кливленд Кавальерс", где Леброн выступал до перехода в "Лос-Анджелес". Встреча состоится 7 декабря.

Напомним, матч между "Лейкерс" и "Уизардс" завершился со счётом 130:119 в пользу "озёрников". На счету Джеймса 29 очков.