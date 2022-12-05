Назван лучший игрок ноября в Суперлиге

Завершилось голосование за лучшего игрока Суперлиги Parimatch в ноябре. На награду претендовали девять баскетболистов – представитель каждой из команд чемпионата, а определялся MVP традиционно голосованием болельщиков, капитанов команд и голосами организатора соревнований – ФБУ.

Наибольшее количество голосов фанатов собрал лидер команды Старый Луцк Владимир Коцько, за которого проголосовали 27% респондентов. Вашему вниманию результаты голосования на странице ФБУ в Telegram, в котором приняли участие 1747 респондентов:

1. Владимир Коцько, Старый Луцк - 27% (473 голоса) - 5 баллов

2. Александр Рябчук, БИПА - 22% (385) - 3 балла

3. Максим Закурдаев, Днепр – 18% (317) – 1 балл

4. Роман Морозов, Запорожье — 10% (168)

5. Владимир Конев, Строитель — 9% (164)

6. Сергей Скиря, Черкасские Обезьяны - 4% (72)

7. Сергей Старцев, Прикарпатье-Говерла - 4% (65)

8. Михаил Горобченко, Политехника-Галичина - 3% (53)

9. Вадим Заплотинский, Киев-Баскет - 3% (50)