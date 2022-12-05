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Назван лучший игрок ноября в Суперлиге
Им стал игрок Старого Луцка
Фото: ФБУ
Завершилось голосование за лучшего игрока Суперлиги Parimatch в ноябре. На награду претендовали девять баскетболистов – представитель каждой из команд чемпионата, а определялся MVP традиционно голосованием болельщиков, капитанов команд и голосами организатора соревнований – ФБУ.
Наибольшее количество голосов фанатов собрал лидер команды Старый Луцк Владимир Коцько, за которого проголосовали 27% респондентов. Вашему вниманию результаты голосования на странице ФБУ в Telegram, в котором приняли участие 1747 респондентов:
1. Владимир Коцько, Старый Луцк - 27% (473 голоса) - 5 баллов
2. Александр Рябчук, БИПА - 22% (385) - 3 балла
3. Максим Закурдаев, Днепр – 18% (317) – 1 балл
4. Роман Морозов, Запорожье — 10% (168)
5. Владимир Конев, Строитель — 9% (164)
6. Сергей Скиря, Черкасские Обезьяны - 4% (72)
7. Сергей Старцев, Прикарпатье-Говерла - 4% (65)
8. Михаил Горобченко, Политехника-Галичина - 3% (53)
9. Вадим Заплотинский, Киев-Баскет - 3% (50)
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