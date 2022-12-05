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Леброн Джеймс в восторге от игры Энтони Дэвиса
Баскетболист в последних матчах показывает отличные результаты
Игрок "Лейкерс" Леброн Джеймс рассказал, что думает об игре своего одноклубника Энтони Дэвиса.
"Энтони Дэвис просто невероятный. На обеих половинах площадки.
Он играет как MVP этой лиги. Чистое доминирование", – сказал Джеймс.
Дэвис провел отличный матч и забросил 50 очков 15 подборов при 70% реализации.
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Источник:Tribuna
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