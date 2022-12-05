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Леброн Джеймс в восторге от игры Энтони Дэвиса

Баскетбол
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Баскетболист в последних матчах показывает отличные результаты

Леброн Джеймс в восторге от игры Энтони Дэвиса

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Игрок "Лейкерс" Леброн Джеймс рассказал, что думает об игре своего одноклубника Энтони Дэвиса.

"Энтони Дэвис просто невероятный. На обеих половинах площадки.

Он играет как MVP этой лиги. Чистое доминирование", – сказал Джеймс.

Дэвис провел отличный матч и забросил 50 очков 15 подборов при 70% реализации.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Энтони Дэвис
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Источник:
Tribuna

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