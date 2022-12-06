НБА. Лука Дончич снова приносит победу Далласу, 28 очков Томпсона не помогли Голден Стэйт обыграть Индиану

6 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.

"Орландо Мэджик" – "Милуоки Бакс" – 102:109

"Шарлотт Хорнетс" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 117:119

"Торонто Рэпторс" – "Бостон Селтикс" – 110:116

"Атланта Хоукс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 114:121

"Хьюстон Рокетс" – "Филадельфия Сиксерс" – 132:123 ОТ

"Мемфис Гриззлиз" – "Майами Хит" – 101:93

"Даллас Маверикс" – "Финикс Санз" – 130:111

"Голден Стэйт Уорриорз" – "Индиана Пэйсерс" – 104:112

В последнем матче дня самым результативным игроком у "Голден Стэйт" стал американский защитник Клэй Томпсон, набравший 28 очков, сделавший два подбора и четыре передачи. Также стоит отметить американского защитника Джордана Пула, который набрал 23 очка, сделал пять подборов и четыре передачи.

В паралельном матче "Даллас Маверикс" принимал "Финикс Санз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 130:111.

Самым результативным игроком у "Далласа" стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 33 очка, сделавший шесть подборов и восемь передач. Наибольшее количество очков у гостей набрал центровой Деандре Эйтон. На его счету 20 очков, восемь подборов и одна передача. Также стоит отметить 15-го номера американского разыгрывающего Кэмерона Пэйна, который заработал дабл-дабл: 14 очков, шесть подборов и десять передач.