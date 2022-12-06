Названы игроки недели в НБА

Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис и форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант были признаны игроками недели в НБА.

Энтони Дэвис на минувшей неделе принял участие в четырёх встречах — "Лейкерс" одержали в этих матчах три победы. В них форвард команды из Лос-Анджелеса набирал в среднем 37,8 очка, совершал 13,0 подбора и 3,25 блок-шота.

Кевин Дюрант вместе с "Бруклин Нетс" выиграл на минувшей неделе три матча из четырёх. В этих встречах форвард набирал в среднем 33,0 очка, совершал 7,0 подбора и попадал 65,4 процентами бросков с игры.

"Лос-Анджелес Лейкерс" с 10 победами и 12 поражениями занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции.