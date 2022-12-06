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Nike выпустит именные кроссовки для разыгрывающего Мемфис Гриззлис Джа Моранта

Баскетбол
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Баскетболист проводит результативный сезон

Nike выпустит именные кроссовки для разыгрывающего Мемфис Гриззлис Джа Моранта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно, что компания Nike планирует выпустить именные кроссовки для звёздного разыгрывающего "Мемфис Гриззлиз" Джа Моранта. Об этом пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в социальных сетях.

В нынешнем сезоне 23-летний баскетболист в среднем за матч набирает 28,5 очка, делает 7,5 передачи и 6,3 подбора. "Мемфис" после 24 игр регулярного чемпионата идёт на третьем месте Западной конференции, имея в своём активе 15 побед и девять поражений.

Напомним, ранее Nike разорвала контракт с разыгрывающим клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" американцем Кайри Ирвингом.

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В статье: Nike
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