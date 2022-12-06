Nike выпустит именные кроссовки для разыгрывающего Мемфис Гриззлис Джа Моранта

Стало известно, что компания Nike планирует выпустить именные кроссовки для звёздного разыгрывающего "Мемфис Гриззлиз" Джа Моранта. Об этом пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в социальных сетях.

В нынешнем сезоне 23-летний баскетболист в среднем за матч набирает 28,5 очка, делает 7,5 передачи и 6,3 подбора. "Мемфис" после 24 игр регулярного чемпионата идёт на третьем месте Западной конференции, имея в своём активе 15 побед и девять поражений.

Напомним, ранее Nike разорвала контракт с разыгрывающим клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" американцем Кайри Ирвингом.