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Nike выпустит именные кроссовки для разыгрывающего Мемфис Гриззлис Джа Моранта
Баскетболист проводит результативный сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
Стало известно, что компания Nike планирует выпустить именные кроссовки для звёздного разыгрывающего "Мемфис Гриззлиз" Джа Моранта. Об этом пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в социальных сетях.
В нынешнем сезоне 23-летний баскетболист в среднем за матч набирает 28,5 очка, делает 7,5 передачи и 6,3 подбора. "Мемфис" после 24 игр регулярного чемпионата идёт на третьем месте Западной конференции, имея в своём активе 15 побед и девять поражений.
Напомним, ранее Nike разорвала контракт с разыгрывающим клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" американцем Кайри Ирвингом.
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