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Матч БИПА - Черкасские Мавпы перенесен

Баскетбол
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Дата матча пока неизвестна

Матч БИПА - Черкасские Мавпы перенесен

фото - Getty Images

Новина українською

Матч регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch БИПА — Черкасские Мавпы, который должен был состояться 6 декабря в 16:00, перенесен на неопределенный срок из-за проблем с энергоснабжением на арене Gymmaxx в Киеве.

В то же время, заключительный матч игрового дня, в котором Будивельник сыграет против Прикарпатья-Говерлы, должен начаться в запланированное время — в 19:00.

Напомним, что ранее Днепр одержал уверенную победу, одолев Запорожье.

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В статье: БИПА-Одесса Черкасские Мавпы
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Источник:
ФБУ

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