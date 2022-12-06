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Матч БИПА - Черкасские Мавпы перенесен
Дата матча пока неизвестна
фото - Getty Images
Матч регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch БИПА — Черкасские Мавпы, который должен был состояться 6 декабря в 16:00, перенесен на неопределенный срок из-за проблем с энергоснабжением на арене Gymmaxx в Киеве.
В то же время, заключительный матч игрового дня, в котором Будивельник сыграет против Прикарпатья-Говерлы, должен начаться в запланированное время — в 19:00.
Напомним, что ранее Днепр одержал уверенную победу, одолев Запорожье.
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Источник:ФБУ
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