Матч БИПА - Черкасские Мавпы перенесен

Матч регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch БИПА — Черкасские Мавпы, который должен был состояться 6 декабря в 16:00, перенесен на неопределенный срок из-за проблем с энергоснабжением на арене Gymmaxx в Киеве.

В то же время, заключительный матч игрового дня, в котором Будивельник сыграет против Прикарпатья-Говерлы, должен начаться в запланированное время — в 19:00.

Напомним, что ранее Днепр одержал уверенную победу, одолев Запорожье.